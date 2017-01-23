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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin tüm dünya birleşelim ve 'Dünya beşte büyüktür' diyerek bütün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes, Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. 'Geçici üyeler', 'daimi üyeler' bu ayrım kalksın. Hepsi daimi üye olarak dönüşümlü bir şekilde... 20 üye mi olacak, 20 üye. İki yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra 10'u değişsin diğer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10'u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir."

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