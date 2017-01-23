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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır. Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim, FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantılarının olduğunu biliyoruz."

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