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YEREL HABERLER  / GÜMÜŞHANE HABERLERİ
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Özel harekat üniformalarıyla dünya evine girdiler

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:31
Özel harekat üniformalarıyla dünya evine girdiler

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de görev yapan özel harekat polisi çift, nikah törenlerine üniformalarıyla geldi.

Kentte görevli özel harekat polisi Esma Nur Karabulut ve Aytekin Aydemir, ağustos ayında yapacakları düğün öncesi nikah kıydırmak üzere Belediye Nikah Salonu'na geldi.

Güzel bir anı olarak kalması için törende üniformalarını giyen Karabulut ve Aydemir çiftinin nikahını, Belediye Başkanı Ercan Çimen kıydı.

Törene, Karabulut ve Aydemir'in aileleri ve çalışma arkadaşları katılırken, nikah şahitliklerini ise Fatma Nur ve Samet Aydemir yaptı.

Çimen, nikahını kıydığı genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.


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