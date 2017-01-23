Erdoğan-Magufuli ortak basın toplantısı

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DARÜSSELAM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak, "Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız." dedi.

Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Tanzanya'da, Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ile Devlet Başkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından iki lider, heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti.

Erdoğan ve Magufuli Türkiye ile Tanzanya arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına başlarken, "Afrikanın çatısı" olarak nitelenen Kilimanjaro'ya "selam" diyen Darüsselem'a, bölgenin incisi Zanzibar'a, Serengeti'ye, Tanganika Gölü'ne ev sahipliği yapan Tanzanya'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, kendisine ve heyete gösterilen yakın ilgi, sıcaklık ve konukseverlik için teşekkür etti.

İkili ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerin her iki ülkenin geleceği için çok faydalı ve verimli geçtiğini belirten Erdoğan, "İki ülke arasında çok ciddi bir işbirliği potansiyeli olduğunu gördük. Ekonomi, ticaret, turizm, tarım, demiryolu, endüstri ve inşaat alanlarında yeri projelerle işbirliğimizi önümüzdeki süreçte daha da derinleştireceğiz. İmzaladığımız anlaşmalar bu yöndeki kararlılığımızı çok açık, net gösteriyor. Aynı şekilde bana eşlik eden çok farklı sektörlerden 150'ye yakın iş adamıyla Türkiye olarak bu işbirliğine verdiğimiz önemi de ortaya koymuş olduk." diye konuştu.

Magufuli ile Türkiye-Tanzanya İş Forumunda iki ülke iş adamlarına hitap edeceklerine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz iş adamlarımıza yeni bir heyecan vermek, onları geleceğe çok daha farklı bir şekilde hazırlamak. Türkiye olarak istihdam oluşturacak, Tanzanya'nın kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz. Bu konuda müteşebbislerimizi her fırsatta teşvik ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Tanzanya makamlarının da kendilerine hür türlü kolaylığı göstereceklerine eminim. Çünkü 150 milyon doların altında seyreden ikili ticaret hacmimizi çok daha yükseklere çıkarmamızın gereğine inanıyorum. Onun için ortak gayretlerimizle bunu ilk etapta 250 milyon dolara, akabinde 500 milyon dolara çıkarma gibi bir hedefimizin olması noktasında ikili görüşmelerde mutabık kaldık. Son yıllarda katettiğimiz mesafe bu rakamların ulaşılabilir olduğunu gösteriyor."

- "FETÖ faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesinde FETÖ'nün darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aralarında kadınların, gençlerin, yaşlıların, çocukların da olduğu 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edilmiş, 2 bin 193 vatandaşımız yaralanmıştır. 7'den 70'e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak, o gece tarihe geçecek bir mücadeleyle ülkesine, demokrasisine ve meşru yönetimine sahip çıkmıştır. Gerek adli, idari ve güvenlik birimlerimizin tespitleri gerekse sanık ifadeleri bu kanlı teşebbüsün failinin Fetullahçı Terör Örgütü olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu örgüt sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de büyük bir tehdittir. Bunu bir dost olarak, bir kardeş olarak söylemek zorundayım, onun için de bunu açıklıyorum. Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız."

Türkiye'nin Afrika kıtası genelinde eğitim alanında önemli projelere imza attığını vurgulayan Erdoğan "Şu an 4 bin 500 Afrikalı öğrenci hiçbir ücret ödemeden Türkiye'de eğitim öğretim alıyor. Sadece geçen yıl 31 Tanzanyalı öğrenciye burs imkanı sağladık, bu sayıyı arttırmak mümkündür. Önümüzdeki süreçte bu devam edebilir. İnşallah bu öğrencilerin eğitimlerini bitirdiklerinde eczacı, mühendis, doktor, öğretmen, siyasetçi, bakan olarak en güzel şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum. Bunun somut örneklerini görmekten de çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

- "Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımını karşılıklı saygı ve ortaklıktır"

Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımının çerçevesinin "karşılıklı saygı ve ortaklık" olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Tek tarafın zenginleştiği, diğer tarafın da insan kaynağı, emek ve alınteriyle bu zenginliğe destek olduğu bir modeli asla tasvip etmiyoruz. Somali örneğinde olduğu gibi gerekirse her türlü riski alarak dostlarımızın, kardeşlerimizin ellerinden tutuyor, onları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Burada da koordinasyon ofisi olan TİKA gibi kurumlarımız aracılığıyla beraberce kalkınmanın yollarını arayabiliriz. Türk Hava Yollarımız Afrika'nın birçok noktasına doğrudan uçarak en güvenli ve etkin şekilde kıtayı dünyaya adeta bağlıyor, bağlayacak. İnşallah bu süreç de katlanarak devam edecektir.

OECD üyeleri arasında en yüksek ikinci büyüme oranına sahip ülke olarak tecrübelerimizi, birikimlerimizi Tanzanya ile paylaşmaya hazırız. Tanzanya, doğal kaynakları, bölgedeki istikrarlı duruşu, dinamik nüfusu ve Sayın Cumhurbaşkanı Magufuli'nin kararlı duruşu sayesinde giderek güçlenen bir ülke konumuna gelecektir."

Tanzanyalıların günlük hayatlarında çok kullandıklarını belirttiği ve Türkiye'deki karşılığı "Damlaya damlaya göl olur" ifadesini yerel dilde söyleyen Erdoğan, "İnşallah el ele verdiğimizde, iki ülke güçlerini birleştirdiğinde, büyük atılımları, büyük projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda faaliyete geçeceğini söylediği Tanzanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına Magufuli'yi davet etti.

Toplantının ardından iki lider el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi, ardından da iki ülke heyetleri aile fotoğrafı çektirdi.