23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erdoğan-Magufuli ortak basın toplantısı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:35

DARÜSSELAM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak, "Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız." dedi.

Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Tanzanya'da, Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ile Devlet Başkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından iki lider, heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti.

Erdoğan ve Magufuli Türkiye ile Tanzanya arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına başlarken, "Afrikanın çatısı" olarak nitelenen Kilimanjaro'ya "selam" diyen Darüsselem'a, bölgenin incisi Zanzibar'a, Serengeti'ye, Tanganika Gölü'ne ev sahipliği yapan Tanzanya'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, kendisine ve heyete gösterilen yakın ilgi, sıcaklık ve konukseverlik için teşekkür etti.

İkili ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerin her iki ülkenin geleceği için çok faydalı ve verimli geçtiğini belirten Erdoğan, "İki ülke arasında çok ciddi bir işbirliği potansiyeli olduğunu gördük. Ekonomi, ticaret, turizm, tarım, demiryolu, endüstri ve inşaat alanlarında yeri projelerle işbirliğimizi önümüzdeki süreçte daha da derinleştireceğiz. İmzaladığımız anlaşmalar bu yöndeki kararlılığımızı çok açık, net gösteriyor. Aynı şekilde bana eşlik eden çok farklı sektörlerden 150'ye yakın iş adamıyla Türkiye olarak bu işbirliğine verdiğimiz önemi de ortaya koymuş olduk." diye konuştu.

Magufuli ile Türkiye-Tanzanya İş Forumunda iki ülke iş adamlarına hitap edeceklerine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz iş adamlarımıza yeni bir heyecan vermek, onları geleceğe çok daha farklı bir şekilde hazırlamak. Türkiye olarak istihdam oluşturacak, Tanzanya'nın kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz. Bu konuda müteşebbislerimizi her fırsatta teşvik ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Tanzanya makamlarının da kendilerine hür türlü kolaylığı göstereceklerine eminim. Çünkü 150 milyon doların altında seyreden ikili ticaret hacmimizi çok daha yükseklere çıkarmamızın gereğine inanıyorum. Onun için ortak gayretlerimizle bunu ilk etapta 250 milyon dolara, akabinde 500 milyon dolara çıkarma gibi bir hedefimizin olması noktasında ikili görüşmelerde mutabık kaldık. Son yıllarda katettiğimiz mesafe bu rakamların ulaşılabilir olduğunu gösteriyor."

- "FETÖ faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesinde FETÖ'nün darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aralarında kadınların, gençlerin, yaşlıların, çocukların da olduğu 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edilmiş, 2 bin 193 vatandaşımız yaralanmıştır. 7'den 70'e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak, o gece tarihe geçecek bir mücadeleyle ülkesine, demokrasisine ve meşru yönetimine sahip çıkmıştır. Gerek adli, idari ve güvenlik birimlerimizin tespitleri gerekse sanık ifadeleri bu kanlı teşebbüsün failinin Fetullahçı Terör Örgütü olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu örgüt sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de büyük bir tehdittir. Bunu bir dost olarak, bir kardeş olarak söylemek zorundayım, onun için de bunu açıklıyorum. Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız."

Türkiye'nin Afrika kıtası genelinde eğitim alanında önemli projelere imza attığını vurgulayan Erdoğan "Şu an 4 bin 500 Afrikalı öğrenci hiçbir ücret ödemeden Türkiye'de eğitim öğretim alıyor. Sadece geçen yıl 31 Tanzanyalı öğrenciye burs imkanı sağladık, bu sayıyı arttırmak mümkündür. Önümüzdeki süreçte bu devam edebilir. İnşallah bu öğrencilerin eğitimlerini bitirdiklerinde eczacı, mühendis, doktor, öğretmen, siyasetçi, bakan olarak en güzel şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum. Bunun somut örneklerini görmekten de çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

- "Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımını karşılıklı saygı ve ortaklıktır"

Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımının çerçevesinin "karşılıklı saygı ve ortaklık" olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Tek tarafın zenginleştiği, diğer tarafın da insan kaynağı, emek ve alınteriyle bu zenginliğe destek olduğu bir modeli asla tasvip etmiyoruz. Somali örneğinde olduğu gibi gerekirse her türlü riski alarak dostlarımızın, kardeşlerimizin ellerinden tutuyor, onları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Burada da koordinasyon ofisi olan TİKA gibi kurumlarımız aracılığıyla beraberce kalkınmanın yollarını arayabiliriz. Türk Hava Yollarımız Afrika'nın birçok noktasına doğrudan uçarak en güvenli ve etkin şekilde kıtayı dünyaya adeta bağlıyor, bağlayacak. İnşallah bu süreç de katlanarak devam edecektir.

OECD üyeleri arasında en yüksek ikinci büyüme oranına sahip ülke olarak tecrübelerimizi, birikimlerimizi Tanzanya ile paylaşmaya hazırız. Tanzanya, doğal kaynakları, bölgedeki istikrarlı duruşu, dinamik nüfusu ve Sayın Cumhurbaşkanı Magufuli'nin kararlı duruşu sayesinde giderek güçlenen bir ülke konumuna gelecektir."

Tanzanyalıların günlük hayatlarında çok kullandıklarını belirttiği ve Türkiye'deki karşılığı "Damlaya damlaya göl olur" ifadesini yerel dilde söyleyen Erdoğan, "İnşallah el ele verdiğimizde, iki ülke güçlerini birleştirdiğinde, büyük atılımları, büyük projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda faaliyete geçeceğini söylediği Tanzanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışına Magufuli'yi davet etti.

Toplantının ardından iki lider el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi, ardından da iki ülke heyetleri aile fotoğrafı çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-Tanzanya İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-TANZANYA İŞ FORUMU
Ankara ve Sivas'ta otomobil hırsızlığı operasyonu
YEREL

ANKARA VE SİVAS'TA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI OPERASYONU
Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN:
Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma imzalandı
YEREL

TÜRKİYE İLE TANZANYA ARASINDA 9 ANLAŞMA İMZALANDI
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
Porto Riko'da özçekim can aldı
YEREL

PORTO RİKO'DA ÖZÇEKİM CAN ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin, &quot;Dünyanın şu anda en büyük belası terördür, dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. 'Yumuşak terör, sert terör'... Sakın ha bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla vurdular, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır.&quot; ifadesini kullandı.
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FETÖ'YE İLİŞKİN, "DÜNYANIN ŞU ANDA EN BÜYÜK BELASI TERÖRDÜR, DOLAYISIYLA BU TERÖRE KARŞI HEP BİRLİKTE ÖNLEM ALMALIYIZ. 'YUMUŞAK TERÖR, SERT TERÖR'... SAKIN HA BU OYUNA GELMEMELİYİZ. ÇÜNKÜ 248 VATANDAŞIMIZI BUNLAR F-16 UÇAKLARIYLA, HELİKOPTERLERLE, TANKLARLA, TOPLARLA, MODERN SİLAHLARLA VURDULAR, 2 BİN 193 VATANDAŞIMIZI YARALAYARAK GAZİ YAPTILAR. DOLAYISIYLA BU ŞEKİLDEKİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK İNANIYORUM Kİ TANZANYA BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ÇOK DAHA FARKLI TEDBİRLER ALACAKTIR." İFADESİNİ KULLANDI.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır. Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim, FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantılarının olduğunu biliyoruz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE 15 TEMMUZ'DA MENFUR BİR DARBE GİRİŞİMİNE MARUZ KALMIŞTIR. BU DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ VARDIR. MAALESEF BU ÖRGÜT İNSANİ YARDIM, EĞİTİM, TİCARET GİBİ KAVRAMLARIN ARKASINA SAKLANARAK DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE ETKİNLİK KAZANMIŞTIR. ŞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEK İSTERİM, FETÖ YALNIZCA TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, FAALİYET GÖSTERDİĞİ TÜM ÜLKELER İÇİN TEHDİTTİR. BU SİNSİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TANZANYA'DA DA UZANTILARININ OLDUĞUNU BİLİYORUZ."
Gölbaşı yerini korudu
YEREL

GÖLBAŞI YERİNİ KORUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Gelin tüm dünya birleşelim ve 'Dünya beşte büyüktür' diyerek bütün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes, Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. 'Geçici üyeler', 'daimi üyeler' bu ayrım kalksın. Hepsi daimi üye olarak dönüşümlü bir şekilde... 20 üye mi olacak, 20 üye. İki yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra 10'u değişsin diğer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10'u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GELİN TÜM DÜNYA BİRLEŞELİM VE 'DÜNYA BEŞTE BÜYÜKTÜR' DİYEREK BÜTÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN 193 ÜYESİ ARASINDA HERKES, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN DAİMİ ÜYELERİ ARASINDA DÖNERLİ BİR ŞEKİLDE YERİNİ ALSIN VE ORADA HEPSİ DE TEMSİL YETKİSİNE SAHİP OLSUN. 'GEÇİCİ ÜYELER', 'DAİMİ ÜYELER' BU AYRIM KALKSIN. HEPSİ DAİMİ ÜYE OLARAK DÖNÜŞÜMLÜ BİR ŞEKİLDE... 20 ÜYE Mİ OLACAK, 20 ÜYE. İKİ YIL 20 ÜYE GÖREV YAPSIN, ONDAN SONRA 10'U DEĞİŞSİN DİĞER 10'UYLA DEVAM. ONDAN SONRA BİR DİĞER 10'U DEĞİŞSİN DİĞERLERİYLE DEVAM. BUNU YAPMAYA MECBURUZ. BUNU YAPTIĞIMIZ ANDA GÖRECEKSİNİZ DÜNYANIN KADERİ ÇOK DAHA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞECEKTİR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BİZİM ECDADIMIZIN AFRİKA'DAKİ BİN YILLIK TARİHİNDE ASLA SÖMÜRGECİLİK LEKESİ YOKTUR. TARİHTE ÜÇ KITAYA YAYILAN DEVLETLER KURAN ATALARIMIZ, NE BURADA NE DİĞER BÖLGELERDE EMPERYALİST AMAÇLARLA KESİNLİKLE HAREKET ETMEMİŞTİR. TÜRK MİLLETİNİN AFRİKA'YA OLAN İLGİSİ ÇIKARA DEĞİL, GÖNÜL BAĞLARINA DAYANIYOR."
Çin'de suya ve ateşe dayanıklı kağıt üretildi
YEREL

ÇİN'DE SUYA VE ATEŞE DAYANIKLI KAĞIT ÜRETİLDİ
Bakanlar Kurulu toplantısı
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği:
YEREL

ARAŞTIRMACI İLAÇ FİRMALARI DERNEĞİ:
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

İLHAN CAVCAV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uluslararası Öğrenci Sınavı'na başvurular
YEREL

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI'NA BAŞVURULAR

Gençlik ve Spor Bakanlığından malzeme yardımı
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAN MALZEME YARDIMI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI:
DÜZELTME
YEREL

DÜZELTME
Suriye konulu Astana toplantısı
YEREL

SURİYE KONULU ASTANA TOPLANTISI
Bakanlar Kurulu toplantısı
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI
Bakanlar Kurulu toplantısı
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI
KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin altıncı iddianame
YEREL

KPSS SORULARININ SIZDIRILMASINA İLİŞKİN ALTINCI İDDİANAME