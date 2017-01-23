Evkur Yeni Malatyaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde yenilenme çalışmaları ve çift kale maç yaptığı antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Mehmet Sak, Sadık Çiftpınar, Murat Akça ve Dialiba katılmadı.

Takımın yeni transferi Ferhat Kiraz, antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluğu yaşamak için sarı-siyahlı ekibe geldiğini belirterek "Beni çok sıcak karşıladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tanıdığım arkadaşlarım var, eskiden tanıdığım dostlarım, kardeşlerim var. İnşallah hep beraber Malatyaspor'un başarısı için ter dökeceğiz. En kısa sürede de takıma adapte olup, bir an önce maç temposunu yakalayıp takıma faydalı olmak istiyorum." diye konuştu.

Savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan ise zorlu Mersin İdmanyurdu maçından 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Samsunspor maçının da zorlu olacağını belirten Yiğitcan, "Biz iyi yaptıklarımızı yapalım, ondan sonra çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah gidip Samsun'da hem kendimizi hem Malatya'yı güzel temsil edip güzel bir sonuçla ayrılırız." ifadelerini kullandı.