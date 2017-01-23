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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin, "Dünyanın şu anda en büyük belası terördür, dolayısıyla bu ...
23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin, "Dünyanın şu anda en büyük belası terördür, dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. 'Yumuşak terör, sert terör'... Sakın ha bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla vurdular, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır." ifadesini kullandı.