FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin kentteki faaliyetlerini deşifre etmek ve suça karışanları yakalamak amacıyla araştırma yaptı.
Araştırmanın ardından örgütte faaliyet gösterdikleri ve kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 2 polis ile birer öğretmen, esnaf ve öğrenci yakalandı.
Adliyeye sevk edilen polis memuru "terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı, öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.