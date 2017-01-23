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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:40

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin kentteki faaliyetlerini deşifre etmek ve suça karışanları yakalamak amacıyla araştırma yaptı.

Araştırmanın ardından örgütte faaliyet gösterdikleri ve kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 2 polis ile birer öğretmen, esnaf ve öğrenci yakalandı.

Adliyeye sevk edilen polis memuru "terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı, öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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