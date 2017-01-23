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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:52

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Aksaz Deniz Üssü ve Güney Görev Grup Komutanlığında görevli astsubay ve uzman çavuş 11 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Marmaris ilçesi ile Ankara, Zonguldak ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda astsubaylar S.M, A.İ, S.E, O.G, S.A, B.Y, G.Ç, N.K, R.Ü. ile uzman çavuşlar, M.Ö. ve Ş.M. gözaltına alındı.

Gözaltı kararı bulunan astsubaylar, Y.B. ve D.A'nın da Ankara ve Balıkesir'deki ikametlerinde arama yapıldığı, ancak bulunamadığı öğrenildi.

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