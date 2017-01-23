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İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:53
İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası


KARABÜK (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tamamlandı.

Safranbolu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Ankara, Karabük, Eskişehir, Elazığ, Niğde, Gaziantep, Kayseri, Çankırı, Kırşehir, Kastamonu ve Samsun'dan 21 kulüpten 100'ün üzerinde sporcu katıldı.

Üç gün süren şampiyonada Ankara EGO İşitme Engelliler Spor Kulubü birinci, Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Eskişehir İç Hat Spor Kulübü üçüncü oldu.

Düzenlenen ödül töreninde, Ankara EGO İşitme Engelliler'in kupasını Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak verdi. Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü kupasını Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'dan, Eskişehir İç Hat Spor Kulübü de kupasını Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Tek'den aldı.

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