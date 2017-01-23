"Şampiyon olup yukarı çıkmak istiyoruz"

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SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kerim Avcı, ligde kendilerini misafir gibi gördüklerini belirterek, "Şampiyon olup yukarıya çıkmak istiyoruz." dedi.

Kerim, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesi AA muhabirine, ligde dün sahalarında Boluspor'u 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmada attığı 2 golü hamile eşine armağan ettiğini belirten Kerim, "Oyuna girmeyi beklemiştim, hocama teşekkür ederim. İlk ve ikinci topla buluşmamda golleri buldum. Önemli olan galip gelmemizdi." diye konuştu.

Sivasspor'un yerinin bu lig olmadığını dile getiren Kerim, "Biz bu lige misafir olarak geldik, bu ligden çabuk çıkmak istiyoruz, hepimiz bunun farkındayız. Oyuncular, teknik heyet, camia olarak da olmamız gereken yer Süper Lig. Kadromuz da çok iyi, bunu başaracağımızı düşünüyorum. Şampiyon olup yukarıya çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmayı başardıklarını anımsatan Kerim, çarşamba günü sahalarında Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmayı da kazanmak istediklerini ifade etti.





- Antrenman





Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda çarşamba günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın cenazesi nedeniyle Ankara'da bulunan teknik direktör Mesut Bakkal'dan yoksun gerçekleşen antrenman, koşuyla başladı. Ligde dün oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular idmanı koşuyla tamamlarken, diğer gruptakiler ise pas çalışması, açma ve germe hareketleriyle antrenmanı sürdürdü.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da idmanın bir bölümünü takip etti.