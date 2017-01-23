"Mangal partisi var" deyip sohbete davet etmişler

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TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 3'ü tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında zabıt katibi ve öğretmenlerin olduğu tutuklu sanıklar Hamza G, Gülay G, Ayşe B. ile tutuksuz sanıklar N.D.Y, A.G, S.Y, Z.Y, K.K, Y.M, K.K, A.E. ve G.D'nin hakkında açılan davanın ilk duruşması Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Sanıklardan A.E. ifadesinde zabıt katipliğini kazanarak görev yaptığını söyledi.

- "Bu duruşma salonunda çok davaya katıldım"

İki üniversite bitirdiğini anlatan A.E, "Akademisyen olmamı bazı arkadaşlar söyledi. Ancak bana 'cemaatten referansın varsa akademisyen olursun' dediler. Bizi 'mangal partisi var' diye sohbete çağırıyorlardı. Mangalı yedikten sonra sohbet ederlerdi. Bizlere WhatsApp'tan 'mangal partisi var' diye mesaj atarlardı. Bu duruşma salonunda çok davaya katıldım. Vatan ve millet aleyhinde bir şey söylemedim. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Sanık Z.Y. de dini duygularla sohbetlere katıldığını belirterek, "Kullanıldığımızı göremedim. Kurban yardımı yaptım. Haftada bir sohbetleri oluyordu. 17/25'ten sonra 3 veya 4 ayda sohbetler oluyordu. Gülay G. benden ilk maaşımın belli bölümünü istedi. Pişmanım." dedi.

Diğer sanıklar ise suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından tutuklu sanıklar Gülay G. ve Ayşe B'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.