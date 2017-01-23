GÜNCELLEME - Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında askeri okullara öğrenci yerleştirdikleri ve askeri okul sorularını verdikleri iddia edilen, aralarında "örgüt imamı", subay ve astsubayların da bulunduğu 23'ü asker, 5'i askeri okul öğrencisi, bir polis memuru, bir öğretmen ve 13 sivilin bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tunceli, Adıyaman, Sivas, Edirne, Isparta, Manisa, Çanakkale, Burdur, Konya, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonda şüphelilerden 30'u gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.