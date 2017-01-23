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Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma imzalandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:01

DARÜSSELAM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'da, Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı.

Erdoğan ile Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli huzurunda bu ülkenin Devlet Başkanlığı Sarayı'nda imza altına alınan anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptları şöyle:

Türkiye ile Tanzanya arasındaki "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"na Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tanzanya adına Savunma Bakanı Hüseyin Mwinyi imza attı.

İki ülke arasındaki "Kalkınma İşbirliği Anlaşması"na Türkiye tarafından TİKA Başkanı Serdar Çam, Tanzanya tarafından ise Finans ve Kalkınma Bakanı Philip Mpando imza koydu.

"Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nı Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tanzanya adına ise Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Mesleki Eğitim Bakanı Joyce Ndalichako imzaladı.

"Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı"na Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tanzanya adına Sağlık Bakanı Ummy Ally Mwalimo imza attı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Tanzanya Ulusal Televizyon ve Radyo Kanalı arasında "işbirliği protokolü" TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile Tanzanya Yayıncılık Kurumu Genel Müdürü Eyüp Riyoba Chacha tarafından imzalandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanlığı Dış İlişkiler Merkezi arasında "işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı"na Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya adına Dışişleri ve Doğu Afrika Bakanı Augustine Magiha imza attı.

İki ülke arasındaki "Turizm Mutabakat Muhtırası" Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya adına Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jumanne Maghembe tarafından imza altına alındı.

Türkiye KOBİ Geliştirme ve Destekleme İdaresi ile Tanzanya Küçük İşletmeleri Geliştirme Kurumu arasında "işbirliğinin geliştirilmesi hakkında mutabakat zaptı"nı Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tanzanya adına Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles Mwijage imzaladı.

Tanzanya Havayolları Şirketi (ATCL) ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki "işbirliği mutabakat muhtırası"na Türkiye adına THY Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Tanzanya adına ATCL Üst Düzey Yöneticisi Ladislaus Matindi imza attı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin, &quot;Dünyanın şu anda en büyük belası terördür, dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. 'Yumuşak terör, sert terör'... Sakın ha bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla vurdular, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır.&quot; ifadesini kullandı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FETÖ'YE İLİŞKİN, "DÜNYANIN ŞU ANDA EN BÜYÜK BELASI TERÖRDÜR, DOLAYISIYLA BU TERÖRE KARŞI HEP BİRLİKTE ÖNLEM ALMALIYIZ. 'YUMUŞAK TERÖR, SERT TERÖR'... SAKIN HA BU OYUNA GELMEMELİYİZ. ÇÜNKÜ 248 VATANDAŞIMIZI BUNLAR F-16 UÇAKLARIYLA, HELİKOPTERLERLE, TANKLARLA, TOPLARLA, MODERN SİLAHLARLA VURDULAR, 2 BİN 193 VATANDAŞIMIZI YARALAYARAK GAZİ YAPTILAR. DOLAYISIYLA BU ŞEKİLDEKİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK İNANIYORUM Kİ TANZANYA BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ÇOK DAHA FARKLI TEDBİRLER ALACAKTIR." İFADESİNİ KULLANDI.
Erdoğan-Magufuli ortak basın toplantısı
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ERDOĞAN-MAGUFULİ ORTAK BASIN TOPLANTISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır. Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim, FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantılarının olduğunu biliyoruz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE 15 TEMMUZ'DA MENFUR BİR DARBE GİRİŞİMİNE MARUZ KALMIŞTIR. BU DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ VARDIR. MAALESEF BU ÖRGÜT İNSANİ YARDIM, EĞİTİM, TİCARET GİBİ KAVRAMLARIN ARKASINA SAKLANARAK DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE ETKİNLİK KAZANMIŞTIR. ŞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEK İSTERİM, FETÖ YALNIZCA TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, FAALİYET GÖSTERDİĞİ TÜM ÜLKELER İÇİN TEHDİTTİR. BU SİNSİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TANZANYA'DA DA UZANTILARININ OLDUĞUNU BİLİYORUZ."
Gölbaşı yerini korudu
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GÖLBAŞI YERİNİ KORUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Gelin tüm dünya birleşelim ve 'Dünya beşte büyüktür' diyerek bütün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes, Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. 'Geçici üyeler', 'daimi üyeler' bu ayrım kalksın. Hepsi daimi üye olarak dönüşümlü bir şekilde... 20 üye mi olacak, 20 üye. İki yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra 10'u değişsin diğer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10'u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GELİN TÜM DÜNYA BİRLEŞELİM VE 'DÜNYA BEŞTE BÜYÜKTÜR' DİYEREK BÜTÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN 193 ÜYESİ ARASINDA HERKES, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN DAİMİ ÜYELERİ ARASINDA DÖNERLİ BİR ŞEKİLDE YERİNİ ALSIN VE ORADA HEPSİ DE TEMSİL YETKİSİNE SAHİP OLSUN. 'GEÇİCİ ÜYELER', 'DAİMİ ÜYELER' BU AYRIM KALKSIN. HEPSİ DAİMİ ÜYE OLARAK DÖNÜŞÜMLÜ BİR ŞEKİLDE... 20 ÜYE Mİ OLACAK, 20 ÜYE. İKİ YIL 20 ÜYE GÖREV YAPSIN, ONDAN SONRA 10'U DEĞİŞSİN DİĞER 10'UYLA DEVAM. ONDAN SONRA BİR DİĞER 10'U DEĞİŞSİN DİĞERLERİYLE DEVAM. BUNU YAPMAYA MECBURUZ. BUNU YAPTIĞIMIZ ANDA GÖRECEKSİNİZ DÜNYANIN KADERİ ÇOK DAHA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞECEKTİR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BİZİM ECDADIMIZIN AFRİKA'DAKİ BİN YILLIK TARİHİNDE ASLA SÖMÜRGECİLİK LEKESİ YOKTUR. TARİHTE ÜÇ KITAYA YAYILAN DEVLETLER KURAN ATALARIMIZ, NE BURADA NE DİĞER BÖLGELERDE EMPERYALİST AMAÇLARLA KESİNLİKLE HAREKET ETMEMİŞTİR. TÜRK MİLLETİNİN AFRİKA'YA OLAN İLGİSİ ÇIKARA DEĞİL, GÖNÜL BAĞLARINA DAYANIYOR."
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