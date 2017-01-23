CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin, "Demokrasiye, hukuka, barışa ve özgürlüğe tek bir 'hayır' kadar yakınız. Bize emanet edilen bu vatan topraklarını, milli egemenliğimizi, Cumhuriyet'imizi ve demokrasimizi, çocuklarımızın, torunlarımızın ve onların çocuklarının geleceğini korumak artık her Türk evladının en önemli görevidir." ifadesini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'yı dinlemeden zaten iki yıldır fiilen başkanlık yaptığını, şimdi de bunu yazılı hale getirmek istediğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, istediğini milletvekili, istediğini bakan yaptığını, bir başbakanı görevden alıp diğerini atadığını, devlet kademesini, kamu kurum ve kuruluşlarını istediği gibi dizayn ettiğini, basını, medyayı, üniversiteleri, sivil toplum örgütlerini, yargıyı susturduğunu iddia eden Torun, "Hangi sorun çözülmüştür? Değişen ne olmuştur?" diye sordu.

Terörün can almaya devam ettiğini, Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına sürüklendiğini, işsizliğin, yoksulluğun bitmediğini öne süren Torun, OHAL fırsat bilinerek, Cumhuriyet'in, Meclis'in ve bölünmez bütünlüğün yıkım sürecine götürülmek istendiğini savundu. Torun, şunları kaydetti:

"Demokrasiye, hukuka, barışa ve özgürlüğe tek bir 'hayır' kadar yakınız. Bize emanet edilen bu vatan topraklarını, milli egemenliğimizi, Cumhuriyet'imizi ve demokrasimizi, çocuklarımızın, torunlarımızın ve onların çocuklarının geleceğini korumak artık her Türk evladının en önemli görevidir. Bu artık vatan borcudur. Bizlere özgürce yaşayalım diye bırakılan, en değerli mirasımız, Cumhuriyet'imiz, Meclisimiz tek bir kişiye feda edilmeyecektir. İnanıyorum ki bu vatanın cesur ve yürekli kadınları, anneleri, onurlu babaları, geleceği yazacak olan aydınlık gençleri buna asla geçit vermeyecektir. Türk milleti asla bir 'hiç' olmayı seçmeyecektir. Ayağa kalkacak ve hep bir ağızdan haykıracağız, bütün gücümüzle mücadele edeceğiz, 'hayır' diyeceğiz."

Torun, bu milletin, Kurtuluş Savaşı şehitlerinin çocukları ve Ulu Önder Atatürk ile "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır." diyen kahramanların kurduğu Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olduğunun altını çizdi.