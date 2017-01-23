Yurtta asayiş

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Panayır köyünde yol kenarında park halindeki otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, otomobildeki kişinin İzmit'teki bir lastik fabrikasında çalışan Burhan Yaman (40) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaman'ın cesedi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Tekirdağ'da yangın

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Gazi Osman Paşa Mahallesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın çıktı.



Yangın sırasında evde bulunan Tunuslu anne ile bebeği, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında evdeki bazı eşyalar kullanılmaz hale geldi.



Dumandan etkilenen anne ve bebeği, 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 37,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri istihbari çalışmalar sonucu, uyuşturucu nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik TEM Otoyolu Gültepe mevkisinde 13-18 Ocak tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonlarda, durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 28 kilogramı toz esrar, 9 kilogramı eroin ve 500 gramı metamfetamin olmak üzere 37 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda, 2'si İran uyruklu 6 kadın ile 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Denizli'de uyuşturucu operasyonu



DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere ve organizasyonlara yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşılan bir adrese operasyon düzenlendi.



İtfaiye ekiplerinin de katıldığı operasyonda tuvalet ve havalandırma boşluğunda da arama yapıldı. Aramada satışa hazır 75 paket halinde 50 gram esrar maddesi, 20 uyuşturucu hap, 2 paket halinde 1 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.