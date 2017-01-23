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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:18

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün şifreli haberleşme yazılımı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Harun D. (30) ile Gökhan K. (23) hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Salihli ilçesinde gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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