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ÇANKIRI (AA) -Türkiye'nin farklı kentlerinden Çankırı'ya gelen sporcular, şehitleri anmak için Ilgaz Dağı'na tırmandı.

Çankırı Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Ilgaz Dağı Küçükhacet Kış Tırmanışı etkinliğine 17 sporcu katıldı.

Bin 850 rakımlı Doruk mevkisinden başlayan tırmanış, Ilgaz Dağı'nın 2 bin 546 rakımlı Küçükhacet mevkisinde son buldu.

Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı tamamlayan sporcular, burada şehitler anısına saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu. Şehitler için dua eden sporcular daha sonra iniş yaparak etkinliği tamamladı.

Kulüp Başkanı Nuri Erkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Tırmanış boyunca yoğun sis ve sert rüzgarların sporcuları zorladığını anlatan Erkenci, "Tırmanışa, klasik kış rotamızı uygulayarak başladık. Her yıl olduğu gibi yine Ilgaz Obası, Küçükçaltepe, Geyik Gediği ve Küçükhacet güzergahını kullandık. Orman içinde iz açmamıza dahi engel olacak derinlikte kar vardı. İki bin metre yüksekliğe vardığımızda ise dondurucu soğuk, rüzgar ve sisle karşılaştık." diye konuştu.

Çaltepe mevkisinde verdikleri molanın ardından tekrar tırmanışa devam ettiklerini vurgulayan Erkenci, 2 bin 546 rakımdaki Küçükhacet mevkisinde şehitleri andıklarını belirtti.

Erkenci, "Katılımcı arkadaşlarla bilikte önce tüm şehitlerimiz için dua ettik. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağı önünde toplu fotoğraf çektirip, bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi andık." ifadelerini kullandı.