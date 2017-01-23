GÜNCELLEME 2 - Ağrı'da terör operasyonu

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AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP'li Belediye Başkanı Özbay ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi alınan belediye binası ile zanlıların adreslerinde arama yapıldı.

Belediyedeki arama çalışmalarına özel harekat polisleri de katıldı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün kırsal alanı ile şehir yapılanması arasında bağlantıyı kuran iş birlikçi yapılanmanın deşifre edilmesi ve Doğubayazıt Belediyesi kaynaklarının örgüte aktarılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, Özbay'ın yakalandığı anlatılan açıklamada, bu kişinin yanı sıra Doğubayazıt Belediyesinin sözde eş başkanı D.T, belediye meclis üyeleri B.Ö, G.Ö, M.Ş, M.A.D, B.Ç, M.E, B.E, Z.A.K, N.Ö, M.A, H.K. ve aynı belediyenin Yazı İşleri Müdürü M.E.A'nın yakalandığı açıklandı.

- Zanlıların evlerinde FETÖ/PDY kitapları bulundu

Açıklamada, zanlıların evlerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, bir adet sözde "serhat eyalet komutanlığı"na yazılan doküman, sözde örgütü simgeleyen bez parçası, dijital materyaller, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait çok sayıda kitap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait fişeklerin ele geçirildiği kaydedildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.