Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, içerisinde jandarma yüzbaşı, astsubay kıdemli çavuş, jandarma astsubay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ve çeşitli rütbelerden 19 askeri personel "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlı, savcının talimatıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliğince sorguları tamamlanan zanlılar, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.