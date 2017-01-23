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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:45

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,00 ila 33,68 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,00 26,61
24,58
ESKS
Et BüyükbaşKG20,00
28,00
23,49
HMS
Et BüyükbaşKG30,00 33,68 32,80
HTS
İnek SütüKG1,001,00
1,00
HMS
YumurtaKG0,35 0,35
0,35 HTS
PatatesKG0,401,000,83HMS
Kuru FasulyeKG6,006,00 6,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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