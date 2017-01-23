Mudanya-Ambarlı arası RO-RO seferleri başladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinden İstanbul'un Ambarlı ilçesine haftanın 6 günü sefer yapacak RO-RO Gemisi hizmete başladı.

BURULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından özel bir şirketten kiralanan 999 grostonluk AYSU RO-RO gemisi ilk seferine İstanbul Ambarlı'dan 8 tır ile başlayıp, Mudanya iskelesine yanaştı. İlk seferinde ise Mudanya’dan 10 tır alarak Ambarlı’ya hareket etti. Haftanın altı günü saat 12.45’de Ambarlı’dan hareket eden gemi yaklaşık 3,5 saatlik yolculuk sonrası Mudanya’ya varacak. Mudanya’dan da saat 17.00'de hareket ederek, Ambarlıya gidecek.

BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bugünden itibaren BURULAŞ bir ilke daha imza atıyor. Mudanya ile İstanbul Ambarlı arasında RO-RO seferlerini başlatıyoruz. Bu seferlerde özellikle yük kamyonları taşınırken isterlerse otomobiller de taşınabilecek. Pazar hariç haftanın altı günü seferlerimiz bugün itibarıyla başladı. RO-RO seferlerimiz 12.45’de Ambarlı’dan, 17.00’de de Mudanya’dan hareket edecek. BU şekilde de Körfez’i dolaşmaya ve İstanbul trafiğinin içinden geçmeye gerek kalmadan nakliyecilerimiz İstanbul-Bursa arasında çalışabilecekler.'' dedi.

Yeni uygulamayı değerlendiren tır şoförleri, ''Bu uygulamayla köprü, otoban ve Topçular-Eskihisar arası feribota para veriyoruz. Hem araçlarımız daha az yıpranıp buradan daha az ücret ve yorulmadan İstanbul’a varıyoruz. Bizim için çok yararlı oldu." ifadesini kullandı.

Yeni Başlayan RO-RO Araç tarifeleri:

Otomobil+Şoför: 100 TL (Ayrıca her yolcu 15 TL.)

Kamyonet: 150 TL

Kamyon 10 Teker: 230 TL

Kamyon 40 Ayak: 240 TL

Kısa Dorse Tır: 275 TL

Uzun Dorse Tır: 330 TL