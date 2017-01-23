Polisin yanlış eve düzenlediği operasyonun ölüme neden olduğu iddiası

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde ihbar üzerine polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyon sırasında, içeride bulunan ve bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği belirtilen 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 15.30 sıralarında 155 ihbar hattına, 12 suçtan yakalama emri olduğu tespit edilen zanlı Ş.V'nin bir evde saklandığı yönünde ihbar geldiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin yakalanması için çevre güvenliği alan polis ekiplerinin, ihbarın gerçekleştirildiği adreste arama yaptığı sırada, evde bulunan Hamide Yücel isimli kadının aniden fenalaşarak yere düştüğü ifade edildi. Olay yerindeki emniyet mensuplarınca 112 unsurlarının olay yerine çağrıldığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Hamide Yücel sevk edildiği OFM Hastanesinde vefat etmiştir. Tanzim edilen ölüm raporu, 'bulaşıcı olmayan hastalık neticesinde normal ölüm' olarak belirtilmiştir. Daha sonra, Hamide Yücel'in kalp sorunu nedeniyle ameliyat edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu üzücü olay, yapılan bir ihbarı değerlendirirken meydana gelmiş olmakla birlikte, olayda emniyet mensuplarının herhangi bir hizmet kusuru olup olmadığını araştırmak üzere görevlendirme yapılmıştır."

- Aile şikayetçi olacak

Kepez ilçesinde yaşayan Hamide Yücel'in (65) oğlu Ali Yücel AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin arkadaşlarıyla annesinin evine kahvaltıya gittiğini, bu sırada bahçenin sürgü kapısını açan silahlı iki kişinin eve girdiğini kaydetti.

Gelen kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve kendisini cinayet suçlamasıyla aradıklarını söylediklerini öne süren Yücel, şöyle konuştu:

"Annem 'Siz kimsiniz?' diye sordu. 'Biz polisiz oğlun cinayetten aranıyor' dediler. 'Benim cinayetle işim olmaz' dedim. 'Kimliğinizi gösterin' dedim çıkarmadılar. Annem araya girmeye çalıştı, 'Teyze seninle işimiz yok sen git' dediler. Annem kanepeye oturdu. Arkadaşa 'Polisi ara bunların polis olduğuna inanmıyorum' dedi. Arkadaş telefonunu aldı 'Polisi arayacağım' diye ama bu arada annem rahatsızlandı. Gelenleri uyardım 'Annemin kalp rahatsızlığı var' diye. Annem orada can havliyle 'Rahatsızlanıyorum beni hastaneye götürün' dedi. Ondan sonra kanepeye serildi. Ne yapacağımız bilemedik. Annem nefes almıyordu. Yan yatırdım ayaklarını kaldırmaya çalıştım. Komşular da yardım etmeye başladı. Kalp masajı yaptım, elimle dilini çektim, bir nefes verdi, tekrardan bir nefes aldı. Kalp masajı yapmaya devam ettim ama kaybettik."

Yücel, polis memurlarının sağlık ekiplerini aradıklarını, ardından kimliklerini gösterdiklerini belirterek, "Bu sırada polislerden biri elindeki kapalı zarfı açtı, içerisinden bir fotoğraf çıkardı. Fotoğrafa baktı sonra bana baktı, 'Bu değilmiş' dedi. Bana da fotoğrafı gösterdi. Böyle bir yanlışlık olmaması lazım. Sonuna kadar hakkımızı koruyup şikayetçi olacağız." dedi.

Hamide Yücel'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Yücel, Ertuğrul Gazi Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Büyükşehir Belediyesi Mezarlığında toprağa verildi.





