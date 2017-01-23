Kocaeli'de silahlı yaralama

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, sosyal medyadan küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sinan G, sosyal medyadan kendisine küfür ettiği iddia edilen arkadaşı Ümit S'nin, Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine gitti.

Arkadaşıyla bir süre konuşan Sinan G, dışarıya çıktığı sırada Ümit S'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan Ümit S, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kovalamacının ardından aracı Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde durdurulan Sinan G, polis ekiplerince gözaltına alındı.