Kayserispor'da Welliton affedildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Welliton'un affedildiğini açıkladı.

Kayserispor'da fahri yönetim ve teknik heyet arasında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar, kulübün internet sitesinden paylaşıldı.

Açıklamada, devre arası izninden geç dönen ve sarı-kırmızılı ekibin oynadığı son 2 müsabakada görev yapamayan Welliton'un, hem teknik heyet hem de yönetimden özür dilemesi sonucu, antrenmanlara katılmasına karar verildiği belirtildi.

Brezilyalı oyuncuya verilecek cezanın ise 26 Ocak Perşembe günü yapılacak genel kurulda oluşacak yönetimin inisiyatifine bırakılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, teknik heyet tarafından kadroda düşünülmeyen futbolculardan Ufuk Budak, Miladin Stevanic, Mert Ilıman ve Mert Özyıldırım'ın 3 gün izinli sayılmalarına ve gelişmelere göre konunun 27 Ocak Cuma günü nihai çözüme kavuşturulmasına karar verildiği de aktarıldı.