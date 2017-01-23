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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki silahlı yaralama ve darp

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:56

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde parkta silahla vurulan kaşör plastikçi olan Ozan Özcan'ın tedavisi sürüyor.

Özcan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatın ardından Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine alındı.

Tedavisi süren Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Arif Nas ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde kaşör plastikçi olarak çalışan ve görev için kente geldiği öğrenilen Ozan Özcan (34) ilçedeki bir parkta arkadaşı Arif Nas ile otururken kimliği henüz belirlenemeyen bazı kişilerin yanlarına gelip sigara istediği iddia edilmiş, çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayan Özcan iki ayağından yaralanmış, arkadaşı Arif Nas ise darp edilmişti.


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