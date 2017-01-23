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Liberya'da tartışmalı başkan yardımcısı adayı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 19:39

MONROVIA (AA) - Liberya'da 10 Ekim'de düzenlenmesi beklenen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan George Weah, başkan yardımcısı adayının sabık Devlet Başkanı Charles Taylor'un eski eşi Jewel Howard olduğunu açıkladı.

Eski futbolcu Weah, Liberya radyolarında yayınlanan açıklamasında, kendisinin Jewel Howard ile birlikte üç partiden oluşan bir koalisyona öncülük edeceklerini belirtti.

Weah, düzenlediği mitingde, halen Liberya Senatosu üyesi olarak görev yapan Howard'ı destekçilerine takdim etti. Eski husumetlere son verme, ülkede "tüm Liberyalıların, eski devlet başkanları da dahil, özgürce yaşayacağı bir ortam yaratma sözü veren Weah, ayrıca iç savaşın yaralarını sarmaya yönelik çabaları sürdürmeyi vadetti.

Jewel Howard, darbeyle 1980'li yıllarda iktidara gelen Samuel Doe rejimine karşı başlattığı direnişle ülkede 14 yıl süren iç savaşın taraflarından biri olan ve 1997'de yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilen Taylor'ın eşiydi. Görevini 2003'te bırakmak zorunda kalan Taylor ile Howard 2005'te boşanmıştı.

Bir yıl sonra Taylor, Sierra Leone'de 1990'lı yıllarda yaşanan iç savaşta rolüyle bağlantılı olarak savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmişti. Mahkeme, 2012 yılında Taylor'u suçlu bularak 50 yıl hapse mahkum etmişti.

FIFA'nın 1995'te Yılın Futbolcusu olarak ödülüne layık gördüğü Weah, bu ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra siyasete atılan Weah, 2005'te devlet başkanlığı, 2011'de de başkan yardımcılığına adaylığını koymuş ancak iki seçimde de başarılı olamamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin, &quot;Dünyanın şu anda en büyük belası terördür, dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. 'Yumuşak terör, sert terör'... Sakın ha bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla vurdular, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır.&quot; ifadesini kullandı.
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