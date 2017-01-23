Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,00-7,05 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,70
|0,85
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,87
|0,90
|TTS
|Çavdar
|Kg
|0,77
|0,77
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,65
|0,81
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,69
|0,82
|TTS
|Mısır soslu
|Kg
|5,56
|5,56
|TTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,78
|0,78
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kırık
|Kg
|2,70
|2,70
|TTS
|Nohut natürel
|Kg
|2,94
|4,50
|MTS
|Nohut natürel
|Kg
|3,60
|3,60
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,50
|9,50
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|5,25
|8,05
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|3,00
|7,10
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|0,85
|2,25
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,00
|7,05
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|8,11
|11,75
|TTS
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,82
|0,85
|TTS
|Yer fıstığı kabuklu
|Kg
|8,31
|8,31
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış