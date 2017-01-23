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Denizli Ticaret Borsası

23 Ocak 2017 Pazartesi, 19:54

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,00-7,05 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,70 0,85MTS
Arpa yemlik Kg 0,87 0,90 TTS
Çavdar Kg 0,77 0,77 MTS
Mısır yemlikKg 0,650,81 MTS
Mısır yemlik Kg 0,69 0,82 TTS
Mısır soslu Kg 5,56 5,56 TTS
Buğday ekmeklikKg 0,85 0,85 MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,78 0,78 MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kırık Kg 2,702,70 TTS
Nohut natürel Kg 2,94 4,50MTS
Nohut natürelKg 3,60 3,60 TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 7,509,50MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 5,25 8,05TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlikKg 3,007,10TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg 0,852,25TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg4,007,05MTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 8,1111,75TTS
Pamuk çekirdeği yağlık Kg 0,820,85 TTS
Yer fıstığı kabuklu Kg 8,31 8,31 TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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