Yolcusu düşünce durağa girdi

ADANA (AA) - Adana'da arkasında yolculuk eden kadının düşmesi sonucu kontrolünü yitiren motosiklet sürücüsü, aracıyla otobüs durağında bekleyen 3 kişiye çarptı. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, Tuğrul Yılmaz'ın kullandığı 07 GKE 50 plakalı motosikletin arkasında yolculuk eden bir kadın, dengesini yitirerek motosikletten düştü.
Bu sırada motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek yol kenarında otobüs durağında bekleyen 3 kişiye çarptı.
Kazada, yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza anında durakta otobüs bekleyen bir kadın yolcu, motosikletin arkasındaki kadının düşmesinin ardından sürücünün kontrolünü kaybederek, durakta bekleyenlere çarptığını belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.