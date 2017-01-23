Dolandırılmaktan sona anda polis sayesinde kurtuldu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir inşaat işçisini suça karıştığı gerekçesiyle korkutarak kendi hesabına 30 bin lira yatırtan kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan Dursun Savun (34), Besni ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan Ömer Tercan’ı telefonla arayarak suça karıştığını ve aklanması için hesabına 30 bin lira yatırmasını istedi.

Bankadan çektiği parayı PTT şubesinden dolandırıcının hesabına yatıran Tercan, kısa süre sonra dolandırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

PTT şubesine gelen polis ekiplerince, ilk önce paranın aktarıldığı hesap bloke ettirildi, ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibat geçilerek dolandırıcının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, Mardin’in Derik nüfusuna kayıtlı ve dolandırıcılıktan daha önceden suç kaydı bulunduğu öğrenilen Savun gözaltına alındı.

Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Tercan'ın dolandırılmaktan son anda kurtarıldığını belirterek olası telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşa uyarıda bulundu.