Mersin'deki belediye bürokratlarına yönelik FETÖ operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında dönemin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ve Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma öncesi Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, duruşmanın görüldüğü katta geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, sadece mahkeme tarafından ismi önceden belirlenen kişilerin duruşma salonuna geçişine izin verdi.

Duruşmaya basın mensupları ile izleyiciler alınmazken, sanıkların bir kısmı ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmaya başlandığı, Hatay ve Osmaniye'deki cezaevlerinde bulunan Tunçlu, Aydoğdu ve çeşitli belediyelere danışmanlık yaptığı öne sürülen Erkan Karaaslan'ın da aralarında olduğu 8 sanığın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmalarını yaptığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, kalan ifadeler için duruşmanın yarın devam etmesine karar verdi.

- Soruşturmadan detaylar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Ağustos 2016'da yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özgür Sanal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu, Kültür Daire Başkanı Aşkın Günay, Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Tevfik Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Personel Şube Müdürü Fuat Kurt, çeşitli belediyelere danışmanlık yaptığı öne sürülen Erkan Karaaslan, emekli emniyet müdürü ve Zabıta Daire Başkanı Yaşar Aksoy'un da olduğu 12 kişi tutuklanmış, Sanal yaptığı itiraz üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından, 11'i tutuklu 32 şüpheli hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ortadan kaldırmak", "Darbe girişimine kalkışma", "Terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütüne finans sağlama" gibi suçlardan hazırlanan 127 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında 10 yıldan, ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istenmiş, iddianamede, bazı sanıkların belediyenin bütçesini paravan şirketler aracılığıyla FETÖ'ye aktardığı iddia edilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklardan Tunçsu'nun, FETÖ'nün 2014 yılında bir otelde düzenlediği toplantıya katıldığı, 2015 yılında da Büyükşehir Belediyesine ait ekmek fabrikasının personel çalıştırma ihalesini, daha düşük teklif veren başka bir firma olmasına rağmen, FETÖ'ye ait bir şirkete verdiği öne sürülmüştü.

Sanığın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de kendisini sözde "sıkıyönetim garnizon komutanı" ilan eden ve darbeden sonra tutuklanan, dönemin Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile telefonda görüştüğünün tespit edildiği de iddianamede kaydedilmişti.

İddianamede ayrıca, tutuklu sanıklardan Özel Kalem Müdürü Aydoğdu'nun, özel kalem bütçesine ayrılan ödeneği, FETÖ'ye ait olan bir firmaya aktararak araç kiraladığı, eşinin de bu şirketten avukatlık bedeli aldığı; Mersin Büyükşehir Belediyesinin de arasında yer aldığı 50'ye yakın belediyeye danışmanlık hizmeti verdiği ileri sürülen tutuklu sanıklardan Erkan Karaaslan'ın da belediye kaynaklarını FETÖ'ye aktardığı iddianamede yer almıştı.



