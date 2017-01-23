Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Süleyman Abay, Deniz Turgut, Mehmet Kapluhan
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Servan Taştan, Mehmet Taş, Pote, Sercan Kaya (Dk. 80 Tufan Kelleci), Waldison, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı (Dk. 67 Grbic), Serkan Yanık
Samsunspor: Furkan Köse, Ndiaye, Murat Gürbüzerol (Dk. 79 Vedat Bora), Göksu Türkdoğan, Hasan Kılıç (Dk. 88 Zola), Kenan Karışık, Brands (Dk. 65 Lumu), Abdülkerim Bardakçı, Kone, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen
Gol: Dk. 90+3 Pote (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 78 Onur Akbay (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Ahmet Burak Solakel, Dk. 74 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 90 Kenan Karışık (Samsunspor), Dk. 90 Grbic (Adana Demirspor)
ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Adana Demirspor, sahasında Samsunspor'u 1-0 yendi.