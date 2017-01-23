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Meksika ve Kanada liderleri NAFTA'yı görüştü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 20:48

MEKSİKO (AA) - Meksika ve Kanada liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği yeniden müzakereler öncesi Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun ofisinden yapılan açıklamada, Meksikalı liderin ABD ile planlanan üçlü müzakereler öncesi Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile NAFTA konusunda bir görüşme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin görüşmede, "ABD'nin her iki ülke için taşıdığı önemi vurguladıkları ve Kuzey Amerika'nın ekonomik bütünleşmesini sürdürmek üzere güç birliği yapma konusunda hemfikir oldukları" kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, seçim sürecinde üç ülkenin imzacı olduğu serbest ticaret anlaşmasını yeniden müzakere etme ve gümrük tarifelerini yeniden gündeme getirme sözü vermişti.

Görevine resmen cuma günü başlayan ABD Başkanı, bugün Trudeau ve Pena ile yapılacak toplantıların ayarlandığını açıklamış, NAFTA konusunda ciddi müzakerelere başlayacaklarını ifade etmişti. Trump, Meksika'nın üretim sektörüne avantaj sağlayan anlaşmanın ABD'de iş kaybına yol açtığını ileri sürmüştü.

Toplam ihracatının yüzde 80'ini ABD'ye yapan Meksika, gayrisafi hasılasının ise yüzde 29'unu ABD ile ticaretten sağlıyor. NAFTA sayesinde bu ticaret, gümrük kısıtlamalarından bağımsız olarak gerçekleşiyor.

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