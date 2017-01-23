Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Berkan Emir, Birol Parlak, Garcia, Aissati, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Landel, Guerrier, Cenk Ahmet Alkılıç, Vagner Love
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 36 Tolgay Arslan)
Goller: Dk. 13 Cenk Tosun, Dk. 39 Babel (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 17 Cenk Tosun (Beşiktaş)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
7. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Vagner Love, kaleci Fabricio ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde yandan auta çıktı.
12. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Zlamal yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Cenk Tosun topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Zlamal'ın sağından filelerle buluştu: 0-1
26. dakikada Efecan Karaca'nın ara pasında topla ceza sahasına giren Vagner Love'ın, kaleci Fabricio'yu çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleye yönelen meşin yuvarlağı Tosic son anda uzaklaştırdı.
39. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Tolgay Arslan'ın ara pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Babel, önce kaleci Zlamal ardından da iki defans oyuncusunu geçerek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
42. dakikada Berkan Emir'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Fabricio'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.