Denizli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan eski emniyet personellerinden 14'ü tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen eski emniyet personeline yönelik Denizli, Manisa, İstanbul, İzmir, Isparta, Mersin, Uşak ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 eski emniyet personelinden 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile ihraç edilen ve eski emniyet şube müdürleri ile komiserlerin de aralarında olduğu 15 zanlıdan 14'ü tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen eski emniyet personeline yönelik Denizli merkezli 8 ilde belirlenen 31 adrese 17 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile ihraç edilen ve aralarında eski emniyet şube müdürleri ile komiserlerin de olduğu 28 eski emniyet personeli gözaltına alınmıştı.