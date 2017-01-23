Adana'daki cinayet

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı ve silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde 2 gün önce Özkan Tatlı'nın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Ferdi Ç. (32) tutuklandı, dini nikahlı eşi Dilek Z. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, öldürülen Tatlı'nın üst kat komşusu Dilek Z'ye telefonla mesaj göndererek sözlü olarak taciz ettiği ileri sürüldü. Bunu haber alan Ferdi Ç'nin arkadaşı Ahmet B. (27) ile Tatlı'nın evine gittiği, çıkan kavgada Tatlı'nın satırla Ferdi Ç. ve arkadaşı Ahmet B'yi yaraladığı, bunun üzerine Ahmet B'nin pompalı tüfekle Tatlı'yı vurduğu iddia edildi.

- Olay

Yenibaraj Mahallesi'ndeki kavgada Ferdi Ç. ve Ahmet B. satırla yaralanmış, Tatlı ise pompalı tüfekle vurulmuştu.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Tatlı hayatını kaybetmiş, Ahmet B. yoğun bakıma kaldırılmış, tedavisi tamamlanan Ferdi Ç. ile Dilek Z. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.