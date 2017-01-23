23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

23 Ocak 2017 Pazartesi, 21:20


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesi tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderliğini sürdürdü.

Haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk etti. Adana temsilcisi, uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla tamamladı.

Eskişehirspor'un 34 puan ve averajla lider durumda bulunduğu ligin 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:


- Sonuçlar

Elazığspor-Manisaspor: 2-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2

Giresunspor-Altınordu: 1-0

Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0

Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0

Sivasspor-Boluspor: 3-1

Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2

Adana Demirspor-Samsunspor: 1-0


- Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. ESKİŞEHİRSPOR18 11 4 3 35 21 14 34
2. EVKUR YENİ MALATYASPOR18 10 4 4 27 17 10 34
3. SİVASSPOR18 9 5 4 27 16 11 32
4. GÖZTEPE18 9 5 4 31 22 9 32
5. GİRESUNSPOR18 7 6 5 23 17 6 27
6. BOLUSPOR18 8 3 7 28 31 -3 27
7. ÜMRANİYESPOR17 7 5 5 22 16 6 26
8. DENİZLİSPOR18 8 4 6 27 21 6 25
9. BALIKESİRSPOR17 6 6 5 30 20 10 24
10. ADANA DEMİRSPOR18 5 10 3 19 18 1 22
11. ALTINORDU18 5 7 6 23 25 -2 22
12. ŞANLIURFASPOR18 5 6 7 17 16 1 21
13. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR18 5 4 9 21 26 -5 19
14. BANDIRMASPOR18 4 6 8 17 22 -5 18
15. ELAZIĞSPOR18 5 6 7 17 19 -2 15
16. MANİSASPOR18 3 8 7 18 29 -11 14
17. SAMSUNSPOR18 2 5 11 6 26 -20 11
18. MERSİN İDMANYURDU18 3 4 11 13 39 -26 10


Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti.


- 19. hafta

27 Ocak Cuma:

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor

28 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor

29 Ocak Pazar:

13.00 Boluspor-Elazığspor

13.00 Manisaspor-Ümraniyespor

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

18.30 Altınordu-Göztepe

30 Ocak Pazartesi:

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanlığından &quot;Uluslararası Af Örgütü raporu&quot; açıklaması (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU" AÇIKLAMASI (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOZAMBİK'E GİTTİ
Cavcav'ın vefatı sonrası ilk antrenman
YEREL

CAVCAV'IN VEFATI SONRASI İLK ANTRENMAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TANZANYA'DA
Meksika ve Kanada liderleri NAFTA'yı görüştü
YEREL

MEKSİKA VE KANADA LİDERLERİ NAFTA'YI GÖRÜŞTÜ
SGK, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresini uzattı
YEREL

SGK, AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ VERME SÜRESİNİ UZATTI
İçişleri Bakanlığından &quot;Uluslararası Af Örgütü raporu&quot; açıklaması (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU" AÇIKLAMASI (1)
Liberya'da tartışmalı başkan yardımcısı adayı
YEREL

LİBERYA'DA TARTIŞMALI BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI
Ankara'daki FETÖ soruşturması
YEREL

ANKARA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI:
Emine Erdoğan, Tanzanya'da TİKA ofisinin açılışını yaptı
YEREL

EMİNE ERDOĞAN, TANZANYA'DA TİKA OFİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

&quot;Kuran-ı Kerim Meali&quot; temalı yarışma
YEREL

"KURAN-I KERİM MEALİ" TEMALI YARIŞMA
Türkiye AİHM'e hakim adayı seçecek
YEREL

TÜRKİYE AİHM'E HAKİM ADAYI SEÇECEK
Birleşmiş Milletler:
YEREL

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:
Bakan Kılıç'tan Gülseren Gönül için taziye mesajı
YEREL

BAKAN KILIÇ'TAN GÜLSEREN GÖNÜL İÇİN TAZİYE MESAJI
Türkiye-Tanzanya İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-TANZANYA İŞ FORUMU
Türkiye-Tanzanya İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-TANZANYA İŞ FORUMU
Kurtulmuş, AA Editör Masası'na konuk olacak
YEREL

KURTULMUŞ, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLACAK
Uluslararası doğrudan yatırım verileri
YEREL

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ
&quot;İran'ın Balkanlardaki Kültürel Etkisi&quot; Paneli
YEREL

"İRAN'IN BALKANLARDAKİ KÜLTÜREL ETKİSİ" PANELİ
Türkiye-Tanzanya İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-TANZANYA İŞ FORUMU
Ankara ve Sivas'ta otomobil hırsızlığı operasyonu
YEREL

ANKARA VE SİVAS'TA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI OPERASYONU
Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN: