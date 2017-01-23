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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da kamyonet, otomobille çarpıştı: 7 yaralı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 22:01
Samsun'da kamyonet, otomobille çarpıştı: 7 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Samsun yönüne giden Mustafa Yıldız(21) idaresindeki 55 HS 650 plakalı otomobil, Kavakdibi mevkisinde Onur Olfaz'ın (34) kullandığı 55 GT 250 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Mustafa Yıldız, Nagehan Azak, Yunus Fındık ile Derya ve Miraç Ege Olfaz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yunus Fındık, burada yapılan müdahalenin ardından, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



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