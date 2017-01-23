Mozambikli Müslümanlar Erdoğan’ın ziyaretinden umutlu

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MAPUTO (AA) - Mozambikli Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkelerini ziyaret etmesinden memnun olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci ziyaretini Mozambik’e yapıyor. Cumhurbaşkanlığı nezdinde ilk olan Erdoğan'ın ziyareti, Mozambikli Müslüman iş adamları ve dini liderlere, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda umut veriyor.

Erdoğan'ın başkent Maputo'ya yapacağı bir günlük resmi ziyarete büyük ilgi gösteren Mozambikliler, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerini geliştireceğini ve toplumlar arasındaki dayanışmayı daha da artıracağını inanıyor.

Mozambikli iş adamlarından Ahmad Enveri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin kendilerini çok memnun ettiğini, bu sayede Türkiye-Mozambik ilişkilerinin gelişeceğine inandıklarını söyledi. Enveri, "Bu ziyaret bizler açısından çok önemli. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye’nin Mozambik’te yeni yatırımlar başlatacak olması ülkemizin kalkınmasında önemli bir işlev görecek" dedi.

İş adamı Faruk Jassat da Erdoğan'a “Hoşgeldin ülkemize demek istiyorum” ifadesini kullandı. Araba kiralama şirketi bulunduğunu, Müslümanların, Mozambik ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Jassat, "Mozambik bölge açısından önemli bir ülke, turizmden tarıma fırsatlar ülkesi diyebiliriz. Eğer Türk iş adamları burada yatırım yaparlarsa hem kendileri kazanır hem de Mozambik kazançlı çıkar." diye konuştu.

Ziyaretin kendileri için de bir fırsat olduğunu belirten Jassat, iki ülke arasında iş birliği ve karşılıklı yatırımların bölgenin kalkınması için şart olduğunu dile getirdi.

Comunidade Muçulmana Başkan Yardımcısı Hassan Osman da “Mozambikli Müslümanlar olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın Mozambik’e gelecek olmasından çok memnunuz, Erdoğan İslam dünyasının en güçlü liderlerinden biri. Türkiye’nin güçlü olması yalnız sizi değil, Mozambikli Müslümanlar olarak bizleri de memnun ediyor. Biz Erdoğan için Allah’a dua ediyoruz. Diyoruz ki onu güçlü kıl ki biz de güçlü olalım.” ifadelerini kullandı.

Afrika’nın, doğal kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri olan Mozambik'te elmas, altın ve bakır madenleri bulunuyor. Halkın yüzde 80’inin tarımla uğraştığı ülkenin nüfusunun büyük bir bölümünü gençler oluşturuyor.

Tarım ürünleri dışında dışa bağımlı olan Mozambik özellikle otomotiv, elektronik, turizm alanlarında yatırım bekliyor.