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"Sınırsızlık meydanının" yıkılması çevrecileri üzdü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 22:03
"Sınırsızlık meydanının" yıkılması çevrecileri üzdü

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, 1996 yılında merhum çevreci Saynur Gelendost tarafından yaptırılan ve "sınırsızlık meydanı" olarak bilinen alanın mülk sahibince yıkılmasına, Bodrum'daki bazı çevreciler tepki gösterdi.

2003 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden ve "çevreci dostu" olarak bilinen Saynur Gelendost, 1996 yılında ilçeye bağlı Gündoğan Mahallesi'ne bir çalışma yaptı. Gelendost, dönemin belediye başkanının da izniyle Gündoğan sahilindeki alana Çine ve Muğla'nın çeşitli bölgelerinden getirdiği taşlardan oluşan ve üzerinde "Burası sınırsızlık meydanı, eğer düşünüyorsan, söyleyecek sözün varsa ve yüreğin yetiyorsa susma gel konuş" yazılı bir rölyef çalışması yaptı.

Özel mülk sınırları içerisine yaptırılan ve yıllardır "sınırsızlık meydanı" olarak bilinen alan, mülk sahibi tarafından yıkıldı. Alanın yıkılıp taşların moloz haline getirilmesine bazı çevreciler tepki gösterdi.

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Bakanı Sema Höcek, yaptığı açıklamada, çevreci Saynur Gelendost tarafından yaptırılan bir sanat eserinin yıkılmasına çok üzüldüklerini söyledi.

Alanın "sınırsızlık meydanı" olarak kullanıldığını ifade eden Höcek, "Bölgede sadece yazı değil, bir rölyefi vardı. Buranın sembolüydü. Bir tane de Muğla'da var. Biz de buna sahip çıkmaya çalışıyorduk. 'Tapusu bende' deyip yıkılmış." dedi.

Bölgenin yıllar önce yapıldığını ifade eden Höcek, "Burası yıllar önce terk edilmiş bir alandı. Önce meydanımız yok edildi. Mülk sahibi belediye ile ilgili sorununu çözemediği için bu şekilde çözüm bulmuş. Bunu yıkacağını hiç tahmin etmedik. Diyalogla buna bir çözüm bulacağımızı düşünüyorduk ama maalesef yıkmış. Çok üzgünüz." diye konuştu.

İnsanların mülkiyet haklarına saygı duyduklarını belirten Höcek, "Ama bu yanlışlık belediyeden kaynaklanıyor. Sanıyorum verilen bir söz var, onun da yerine getirilemediğini düşünüyoruz. O yüzden de mülk sahibi böyle bir çözüm bulmuş. Tapulu mülkü de olsa sahil kapatılamaz." diye konuştu.

TEMA Vakfı Bodrum Gönüllüsü Haluk Ortaç da bölgenin bir kişinin tapulu malı olduğunu ancak yıkmadan önce Gündoğanlılarla bu konuyu görüşmesi gerektiğini dile getirdi

Bölgedeki anıtın başka bir yere kaldırılması için çalışma yapılabileceğini ifade eden Ortaç, "Bu yaşananlar çok oldu. En azından bunu başka bir yere taşıma imkanımız olurdu. Şimdi kalıntıları bulmaya çalışıyoruz. Burası Gündoğan'ın bir köşesiydi. Tapulu mülke saygılıyız ama yıkması yaşayanlara çok ayıp oldu." ifadesini kullandı.

Bodrum Mavi Yol Girişimi Sözcüsü Filiz Dizdar ise bölgede mal sahibi tarafından, vefasızlık örneğinin sergilendiği iddia etti.

Bölgenin yıkılarak hafriyat halinde dökülmesinin vicdanlarda büyük bir yara açtığını savunan Dizdar, "Hepimiz şu nda şoktayız. Benim aklım almıyor. Sınırsızlık meydanı bir Bodrum'da bir de Muğla'da vardı. Gidip herkesin istediği gibi konuşabileceği bir yer olarak düşünülmüştü. Böyle bir vefasızlığı aklım almıyor." diye konuştu.

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