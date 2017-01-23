Muğla’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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MUĞLA (AA) - Muğla’da minibüs, otomobil ve iki motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Ali Can(16) idaresindeki 48 Y 1077 plakalı motosiklet ve Eren Bilgin (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı Blok Evler Kavşağı'nda, Ergün Karataş’ın kullandığı 48 Y 1273 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada kavşağa giren Vahit Karadağ yönetimindeki 48 YV 580 plakalı minibüs, kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüleri Bilgin ve Can ile motosiklette bulunan Mustafa Ünal(18) ve otomobil sürücüsü Karataş yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.