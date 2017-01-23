Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

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SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Zanlıların savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"01 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve muhtelif tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonda Siirt ilinde yakalanarak adli makamlara sevk edilen bir öğretmen tutuklandı, 3 öğretmen hakkında adli kontrol kararı verildi, bir öğretmen serbest bırakıldı. Aynı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan bir ev hanımı da tutuklandı. Ayrıca, görevdeyken gözaltına alınan 3 öğretmen hakkında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı verildi."

