Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ANTALYA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendikleri maça ilişkin, "Favori olmamızı sahaya yansıttık, kağıt üstündeki görüntüyü gerçeğe dönüştürdük." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dileyerek, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Cavcav'ın herkesin takdir ettiği, değerli bir insan olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Herkes tarafından sevildiğini, sayıldığını bir kez daha gördük. Hepimiz bir gün bu dünyadan gideceğiz. Allah hepimize öyle bir gün nasip etsin. Sevgi, saygı içerisinde eserlerini ortaya koydu. Adının devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.





- "Favori olmamızı sahaya yansıttık"





Maçtan önce favori gösterildiklerini ifade eden Güneş, Aytemiz Alanyaspor'un da Süper Lig'deki ilk sezonunda iyi sonuçlar aldığını belirtti.

Güneş, müsabakada oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Favori olmamızı sahaya yansıttık, kağıt üstündeki görüntüyü gerçeğe dönüştürdük. Hatalarımız ve eksiklerimiz de vardı. Rakip çok kolay geldi. O da bizi zaman zaman zorladı. Ancak biz daha fazla pozisyon bulup, daha az pozisyon verdik. Bu maç kolay geçti. Önümüzdeki Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçları çok daha zor geçecek. Çünkü farklı takımlarla oynayacağız. Hem kendimiz hem taraftarlar hem de oyuncular için söyleyeceğimiz tek şey Atiker Konyaspor karşılaşmasına konsantre olmak. Skor 4-1, deplasmanda farklı bir skor, iyi bir skor. Artı iki puanla lider olmak da iyi bir şey ama eksiklerimizin de olduğunu biliyoruz."





- "Kendimizle yarışmalıyız"





Yeni transferler Babel ve Mitrovic'in karşılaşmada gösterdikleri performansla ilgili soru üzerine Güneş, iki oyuncusunun da olumlu işler yaptığını aktararak, "Futbol bilgileriyle katkı yapacaklarını düşünüyoruz ve daha iyi olacaklarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Güneş, takım olarak top kayıpları yaptıklarını, 4-5 futbolcunun beklediklerinin altında oynadığını vurgulayarak, buna rağmen sonucun sevindirici olduğunu belirtti.

Daha iyi oynamak zorunda olduklarını dile getiren Güneş, "Şu anda lideriz. Liderliğe yakışır, Beşiktaş camiasına yakışır bir şekilde hep daha iyisini istemeliyiz. Kendimizle yarışmalıyız. Zor maçlarda dirençli olmalıyız. Skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmadan oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti.





- "Quaresma başarılı işler yaptı"





Güneş, Quaresma'nın önceki lig maçında oyundan alınırken gösterdiği tepkinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında ortaya koyduğu performansla ilgili soru üzerine, Portekizli futbolcunun işini iyi yaptığı sürece hiçbir problemlerinin olmadığını söyledi.

Oyuncusunun futbol kalitesiyle takıma katkı yapmak için burada olduğunun altını çizen Güneş, "Hatası varsa onu söyleyip, düzelteceğiz. O da düzeltmeli, düzeltiyor da zaten. Yaşına göre baktığımız zaman çok çalışan, işini çok seven bir oyuncu. Zaman zaman kontrolsüz hareketleri oluyor. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Ancak iyi niyetli. Bu da oyununa yansıyor. Maçta da başarılı işler yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.





- "Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız"





Ligde avantajlı konuma geldiklerinin anımsatılması üzerine Güneş, avantaj diye bir şeyin olmadığını, geride oldukları zaman da her şeyin ellerinde bulunduğunu bildiklerini belirtti. Güneş, şöyle devam etti:

"Kendi oyunumuzu oynayarak, her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ancak zor maçlarımız da var. Bunu da biliyoruz. Ligde iyi futbol oynayan takımlar var. Biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Baktığınız zaman şu anda Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray bunların hepsi iyi takımlar. Arkadan Trabzonspor yükselen bir değer. Gayet iyi oynuyor. Antalyaspor yükselen bir değer. İyi takımlar var. Dolayısıyla zor maçlar var. Daha ikinci yarının iki maçını aldık. Dolayısıyla biten bir şey yok. İyi futbolla, kendimizle yarışarak bütün takımları yenmek için oynayacağız."





- "Bütün olumsuzluklara rağmen biz buralara çıktık"





Güneş, takım olarak daha iyisini aramaları gerektiğini, oyuncunun da kendisiyle yarışması gerektiğini dile getirdi. Skor ne olursa olsun çok ciddi ve konsantre bir şekilde oynamaları gerektiğini belirten Güneş, "Üstüne koymazsak yarışta geride kalırız. Lider olmak istiyorsanız kendinizi aşmalısınız. Maçta, skor 4-1'e geldikten sonra top kayıpları yaptık, rakibe şans verdik. Hücuma çıkıp top oynamadık. Aslında 4-1'den sonra daha rahat top oynamamız gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezona nazaran bu yıl rakiplerinin daha güçlü olduğunu, ancak kendilerinin de takılma lüksünün bulunmadığını vurgulayan Güneş, "Hızlı bir şekilde yükselmemiz gerekiyor. Emeğimizle buraya geldik. Kimse bunu bize sunmadı. Bütün olumsuzluklara rağmen biz buralara çıktık. Bunu daha farklı hale dönüştürebiliriz. Daha iyi sonuçlar alıp, taraftarın beklediği sonuçları almak istiyoruz. Bize de bu yakışır." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, transfer çalışmalarıyla ilgi soru üzerine, bugüne kadar gelmesi ya da gitmesi muhtemel hiçbir oyuncuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadığını söyledi. Kendisinin ağzından yazılar yazıldığını belirten Güneş, "Bunu doğru bulmuyorum. 'Hoca bunu istiyor, bunu istemiyor.', böyle bir şey söylemedim. Eğer birinden almışsanız onların isimlerini yazın. Ben değilim o. Benim ağzımdan yazı yazılmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.





- Aytemiz Alanyaspor cephesi





Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Mustafa Camunak, Beşiktaş karşısında pozitif oyun oynamaya çalıştıklarını kaydetti.

Zor bir karşılaşma olacağının bilinciyle sahaya çıktıklarını aktaran Camunak, şöyle konuştu:

"Rakibimiz, basit hatalarda cezayı hemen kesebiliyor. Bizi cezalandırdılar. Kötü bir sonuç aldık. Olmasını istemediğimiz bir sonuçtu. Ayağa kalkmasını bilmeliyiz. Oyuncuları maça hazırlamak için çok çalıştık. Bundan sonraki süreçte yeni gelecek hoca olacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönecek oyuncularımızdan sonra Alanyaspor ayağa kalkacak ve lige devam edecek."