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Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

24 Ocak 2017 Salı, 01:05
Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

HATAY (AA) - Hatay merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.

Şüpheliler, Antakya Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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