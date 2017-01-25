26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cezaevi müdürüne silahlı saldırı davası

25 Ocak 2017 Çarşamba, 13:49

KOCAELİ (AA) - Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Aktürk'ün yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin davada, tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Tuncer Sobacı, Şerafettin Dadaş, Özgür Tecer, taraf avukatları ve tanıklar yer aldı.

Aktürk'ün öldürülmesinde azmettirici olduğu öne sürülen, daha önce işlediği suçtan dolayı mahkumiyeti olan Mustafa Taştan, duruşmaya Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan, sanıklardan İdris Demirel de İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Ayhan'la ise bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS ile bağlantı kurulamadı.

Duruşmada ilk olarak tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen sanık Sobacı, sabıkalı olduğu ve gerçek suçluya ulaşılamadığı için hakkında dava açıldığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık Dadaş da hakkındaki suçlamaların iftiradan ibaret olduğunu ve olayla ilgisi bulunmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Sanık Taştan ise aleyhteki beyanları kabul etmediğini anlatarak, cezaevinde maktul Aktürk aleyhine bir konuşması bulunmadığını kaydetti.

Böyle bir şey olması durumunda ilgili memurların hakkında düzenlediği bir tutanağın bulunması gerektiğini ifade eden Taştan, "Başgardiyanlara sorulduğunda benim müdür aleyhinde konuşmamın olmadığı anlaşılacaktır. Beni hastaneye götürmek isteyen bakanlıktır. Benim Çapa'daki hastaneye sevk edilmek gibi bir talebim olmadı. Kocaeli'deki savcılık beni Çapa'ya sevk etmiştir. Ben 4 hastane değiştirildiği için 'Ölmemi mi istiyorsunuz?' gibi sözler söyledim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Sanık Sobacı'nın avukatı Mehmet Sarı, müvekkilinin paylaşımlarını yaptığı IP adresi araştırıldığında suç tarihinde Kocaeli'de olmadığının anlaşılacağını ifade ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanık Dadaş'ın avukatı İlhan Ezerbolat da müvekkili hakkındaki iddiaların, taraflarınca çürütüldüğünü dile getirerek, haklarında delil bulunmadığını, dolayısıyla müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, delil durumu ve tutuklama tarihi göz önünde bulundurularak sanık Dadaş'ın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse salıverilmesine, diğer sanıkların da tutukluluk durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İsmet Aktürk, 16 Haziran 2015'te, görev yaptığı cezaevine giderken İzmit ilçesi Yeşilova kavşağında aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Aktürk, şoförü tarafından kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Soruşturmayı yürüten ekipler, 17 Haziran'da saldırıda kullanıldığı belirlenen sahte plakalı otomobili olay yerine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlada terk edilmiş halde bulmuştu. Emniyet Müdürlüğünce zanlıların yakalanması için kurulan ve istihbarat, terör, asayiş, kaçakçılık, muhabere ve olay yeri inceleme birimleri elemanlarından oluşan özel ekibin çalışmaları sonucu farklı illerde yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir, soğuk ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, SOĞUK VE KAR YAĞIŞINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI
Başkan Baran, Körfez Gençlerbirliği U15 Futbol Takımıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN BARAN, KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ U15 FUTBOL TAKIMIYLA BULUŞTU
GÜNCELLEME- Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME- KOCAELİ'DEKİ DEAŞ OPERASYONU
Körfez'de ağaçlara kış bakımı
YEREL

KÖRFEZ'DE AĞAÇLARA KIŞ BAKIMI
Milletvekili Hürriyet'in 'Gazilik Hakları' tepkisi netice verdi
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET'İN 'GAZİLİK HAKLARI' TEPKİSİ NETİCE VERDİ
Çayırova TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşakları hizmete giriyor
YEREL

ÇAYIROVA TEM OTOYOLU OSB KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI HİZMETE GİRİYOR
Darıcalılar tiyatrolara yoğun ilgi gösteriyor
YEREL

DARICALILAR TİYATROLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR
Başkan Köşker talimat verdi, Gebze'nin Karbon Ayak İzi Çıkarılacak
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER TALİMAT VERDİ, GEBZE'NİN KARBON AYAK İZİ ÇIKARILACAK
Başkan Karaosmanoğlu, Kartepe kanaat önderleriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, KARTEPE KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞTU
Başkan Karaosmanoğlu, MARKA Genel Sekreteri Ayhan'ı ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, MARKA GENEL SEKRETERİ AYHAN'I AĞIRLADI
MÜSİAD yeni yönetimi, Başkan Toltar'ı ziyaret etti
YEREL

MÜSİAD YENİ YÖNETİMİ, BAŞKAN TOLTAR'I ZİYARET ETTİ
İzmit Zabıtası'ndan seyyar satıcılara 8 bin 820 TL ceza
YEREL

İZMİT ZABITASI'NDAN SEYYAR SATICILARA 8 BİN 820 TL CEZA
Her yaştan vatandaş İZMEK'te eğitim görüyor
YEREL

HER YAŞTAN VATANDAŞ İZMEK'TE EĞİTİM GÖRÜYOR
Başkan Karabacak, Türkiye Şampiyonunu ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARABACAK, TÜRKİYE ŞAMPİYONUNU AĞIRLADI
İzmit'te mahalle inceleme gezileri sürüyor
YEREL

İZMİT'TE MAHALLE İNCELEME GEZİLERİ SÜRÜYOR
İzmit'teki cadde ve sokaklar temizleniyor
YEREL

İZMİT'TEKİ CADDE VE SOKAKLAR TEMİZLENİYOR
İzmit Belediyesi, vatandaşları konteynerlere zarar vermemesi konusunda uyardı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ, VATANDAŞLARI KONTEYNERLERE ZARAR VERMEMESİ KONUSUNDA UYARDI
İzmit Belediyesi, İzmir 12. Uluslararası Tarım Fuarına katıldı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ, İZMİR 12. ULUSLARARASI TARIM FUARINA KATILDI
Başkan Doğan'ın küçük kızı Umre'ye gitti
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'IN KÜÇÜK KIZI UMRE'YE GİTTİ
Doğalgaz boru hatlarına &quot;anjiyo&quot; yöntemiyle müdahale
YEREL

DOĞALGAZ BORU HATLARINA "ANJİYO" YÖNTEMİYLE MÜDAHALE

Güreşçiler, il seçmelerinden geçti
YEREL

GÜREŞÇİLER, İL SEÇMELERİNDEN GEÇTİ
Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DEKİ DEAŞ OPERASYONU