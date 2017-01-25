Cezaevi müdürüne silahlı saldırı davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Aktürk'ün yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin davada, tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Tuncer Sobacı, Şerafettin Dadaş, Özgür Tecer, taraf avukatları ve tanıklar yer aldı.

Aktürk'ün öldürülmesinde azmettirici olduğu öne sürülen, daha önce işlediği suçtan dolayı mahkumiyeti olan Mustafa Taştan, duruşmaya Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan, sanıklardan İdris Demirel de İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Ayhan'la ise bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS ile bağlantı kurulamadı.

Duruşmada ilk olarak tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen sanık Sobacı, sabıkalı olduğu ve gerçek suçluya ulaşılamadığı için hakkında dava açıldığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık Dadaş da hakkındaki suçlamaların iftiradan ibaret olduğunu ve olayla ilgisi bulunmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Sanık Taştan ise aleyhteki beyanları kabul etmediğini anlatarak, cezaevinde maktul Aktürk aleyhine bir konuşması bulunmadığını kaydetti.

Böyle bir şey olması durumunda ilgili memurların hakkında düzenlediği bir tutanağın bulunması gerektiğini ifade eden Taştan, "Başgardiyanlara sorulduğunda benim müdür aleyhinde konuşmamın olmadığı anlaşılacaktır. Beni hastaneye götürmek isteyen bakanlıktır. Benim Çapa'daki hastaneye sevk edilmek gibi bir talebim olmadı. Kocaeli'deki savcılık beni Çapa'ya sevk etmiştir. Ben 4 hastane değiştirildiği için 'Ölmemi mi istiyorsunuz?' gibi sözler söyledim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Sanık Sobacı'nın avukatı Mehmet Sarı, müvekkilinin paylaşımlarını yaptığı IP adresi araştırıldığında suç tarihinde Kocaeli'de olmadığının anlaşılacağını ifade ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanık Dadaş'ın avukatı İlhan Ezerbolat da müvekkili hakkındaki iddiaların, taraflarınca çürütüldüğünü dile getirerek, haklarında delil bulunmadığını, dolayısıyla müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, delil durumu ve tutuklama tarihi göz önünde bulundurularak sanık Dadaş'ın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse salıverilmesine, diğer sanıkların da tutukluluk durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İsmet Aktürk, 16 Haziran 2015'te, görev yaptığı cezaevine giderken İzmit ilçesi Yeşilova kavşağında aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Aktürk, şoförü tarafından kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Soruşturmayı yürüten ekipler, 17 Haziran'da saldırıda kullanıldığı belirlenen sahte plakalı otomobili olay yerine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlada terk edilmiş halde bulmuştu. Emniyet Müdürlüğünce zanlıların yakalanması için kurulan ve istihbarat, terör, asayiş, kaçakçılık, muhabere ve olay yeri inceleme birimleri elemanlarından oluşan özel ekibin çalışmaları sonucu farklı illerde yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklanmıştı.