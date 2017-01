Hava sporlarında milli takımlar belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye'yi yıl içinde hava sporlarında uluslararası organizasyonlarda temsil edecek 21 kişilik milli takım kadrosu belirlendi.

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) Başkan Yardımcısı Kürşat Atılgan, yaptığı yazılı açıklamada, THK'nın, FAI'nın aktif bir üyesi ve Türkiye'nin Milli Hava Sporları Kontrol (NAC) yetkisine sahip tek kurumu olduğunu belirtti.

Atılgan açıklamasında, "Bu özelliği ve Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış tüzüğüne göre de Türkiye'nin hava sporları federasyonu yükümlülüğünü taşımaktadır. Bundan dolayı da her yıl hava sporlarının hemen hemen her branşında ulusal ve uluslararası şampiyonalar düzenlemekte, FAI tarafından organize edilen ve her yıl yayınlanan uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek milli sporcuları ve milli takımları seçmektedir." ifadelerini kullandı.

THK'nın milli bir kurum ve FAI'nın Türkiye'deki tek yetkilisi olduğunu aktaran Atılgan, şunları kaydetti:

"THK, tesisleri, teçhizatları ve insan kaynağı ile milli takımlarımıza ve milli sporcularımıza en büyük desteği dün olduğu gibi bugün de vermenin gayreti içerisindedir. Kendi imkanlarımızın dışında milli bir görev saydığımız bu faaliyetlerin icrasında uluslararası başarılarımızı daha yukarıya taşımak üzere önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde olacağız. Amacımız en çok sayıda milli sporcumuzu yurt dışındaki kalitesi yüksek uluslararası hava sporları yarışmalarına, ülkemize yakışır bir şekilde gönderebilmek ve Türkiye'nin en doğru şekilde uluslararası platformda temsil edilmesini sağlamaktır. Tüm milli takım sporcularına şimdiden başarılar diliyorum."

2017 yılında Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil edecek sporcular şöyle:

Yamaç paraşüt hedef yarışmaları: Ali Zaimoğlu, Kerem Dinçer, Mustafa Uri, Adil Gür, İbrahim Dinçer, Özlem Bağ

Yamaç paraşüt mesafe yarışmaları: Durali Karaca, Semih Sayır, Murat Tüzer, Oğuzkan Sadeer, Dora Göksal, Merve Gülşah Arslan

Yelken kanat yarışmaları: Kamil Demirkan, Canberg Özveren, Muhammet Emin Öner

Serbest model uçak yarışmaları:

F1a kategorisi: Çetin Kargın, Osman Sevgi, Yalçın Olgun

F1b kategorisi: İsmet Yurtsever, İsmail Sarıoğlu, Kadir Baran.