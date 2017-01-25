Zonguldak’taki cinayet davasında karar

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, kahvehanesinde sigara içtiği gerekçesiyle tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur Cem Aygün ile maktul Nevzat Temel'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savcılığın mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti, kahvede sigara içilmesini "tahrik indirimi" olarak değerlendirdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Aygün'ü, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Kilimli ilçesinde 28 Şubat 2016'da, Nevzat Temel (34), Uğur Cem Aygün ile aralarında çıkan kavgada tabancayla başından ve belinden yaralanmış, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.