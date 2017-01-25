"Brexit AB'nin geleceğini etkileyecek"

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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini (Brexit) merakla takip ettiklerini belirterek, "AB'nin geleceği konusunda büyük etkileri olacağını biliyoruz. Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nden dolayı Türkiye-Birleşik Krallık ticari ilişkileri üzerinde de etkisi olacaktır." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price, Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki Türkiye-İngiltere ticari ilişkileri ve Brexit sürecinin ele alındığı çalışma yemeğine katıldı.

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve politik ilişkilerin her zaman kritik önem taşıdığını vurgulayarak, Birleşik Krallığın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine her zaman destek olduğunu ifade etti. İkili ticari ilişkilerin seviyesinin 16 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de yaklaşık 2 bin 800 İngiliz kökenli firma bulunduğu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Brexit sürecini merakla takip ettiklerinin altını çizerek, "Bu Brexit, sert mi yoksa yumuşak mı olacak? Atılacak adımlar, takip edilecek yol ne olacak? AB'nin geleceği konusunda büyük etkileri olacağını biliyoruz. Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nden dolayı Türkiye-Birleşik Krallık ticari ilişkileri üzerinde de etkisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Price da Brexit ile ilgili bilgi vererek ilk yapılması gerekenin ticari ilişkilerde boşluk bırakmamak ve sonrasında bu ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu aktardı.

Türkiye'yi son derece güçlü bir ticaret ortağı olarak gördüklerini vurgulayan Price, iki ülke arasında önemli ticari bağların bulunduğunu kaydetti.

Price, serbest ticaret konusuna büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, serbest ticaretin insanların yoksulluktan kurtulması ve daha ucuz ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağladığını ifade etti.