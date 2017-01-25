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FETÖ şüphelileri örgüt içi "tayin ve atamaları" anlattı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 13:56

ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada tutuklanan örgütün yönetici kademesindeki 11 kişi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan FETÖ'ye mensup kişilerin örgüt içi "tayin ve atamaları"nın sözde "bölge imamları" tarafından yapılıp örgütün sözde "Türkiye imamı" aracılığıyla rapor halinde örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e sunulduğunu itiraf etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından suça karışanlar hakkında yasal işlem yapılması ve örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlattığı soruşturma sürüyor.

Savcılığın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sözde yönetici kademesinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan FETÖ'nün "doktorlar, bölge dershaneleri, mühendisler, memurlar, işçiler, diyanet, köyler, kredi ve yurtlar kurumu ve bölge adliye" yapılanmasının sözde imamları ve örgütün Doğu Anadolu'daki çatı yapılanmasından oldukları gerekçesiyle tutuklanan 11 kişi, verdikleri ifadelerde, terör örgütünün kurumlarda nasıl bir yapılanmaya gittiğini anlattı.

Polis ve cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerde örgüt içindeki atama sistemini deşifre eden terör örgütünün bu mensupları, sistemin çok gizli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

- Atamalar rapor halinde Pensilvanya'ya sunuldu

Örgütün Doğu Anadolu'daki din adamlarından sorumlu abisi şüpheli E.M. ifadesinde atama ve tayinler için listeler hazırlanarak sözde "bölge imamlarına" gönderildiğini belirtti.

Şu anda firari olan sözde bölge imamı İhsan İnal'ın, diğer bölgelerin sözde imamlarıyla bir araya gelip örgüt mensuplarının tayin ve atamalarını yaptığını aktaran E.M, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu her tayin döneminde böyle gerçekleşiyordu. İşlemler çok gizli bir şekilde yürütülüyor, onaylama da yine üst kademede olan örgüt mensuplarınca yerine getiriliyordu. Örgüt içinde söz sahibi kişiler, önce il, sonra da sözde bölge imamının onayıyla istediği yere gidebiliyordu. Bölge sorumluları yaptıkları toplantı sonunda belirledikleri listeyi sözde 'Türkiye imamına' iletiyorlardı. Bu kişinin de onayıyla tayin, atamalar gerçekleşiyordu. Atamalarla ilgili raporun daha sonra Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e gönderildiği bilgisine sahibiz. Gülen'in de bu kişiden gelen raporları makul karşıladığını biliyoruz."

- Terör örgütünün sözde bölge imamı "İhsan İnal"

Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock'un aktif kullanıcısı olan ve örgütün bölgedeki yönetim kademesi toplantılarını organize eden U.D. de ifadesinde, FETÖ'nün talimatlarının büyük bir bölümünün bu program üzerinden veya düzenlenen toplantılarda kendilerine iletildiğini belirtti.

U.D, terör örgütünün propagandasını yapıp, finansman desteği sağladığı ve dini inançları kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 3 Haziran 2016 tutuklandıktan sonra hakkında "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan ve "il abisi" olarak bilinen Serkan Çevik'in ayrıca sözde "il imamı" olduğu bilgisini vererek, kentteki atama listelerinin de yine bu kişi tarafından hazırlandığını kaydetti.

Çevik'in hazırladığı listenin sözde "bölge imamı" olan firari şüpheli İhsan İnal'a sunulduğunu anlatan U.D, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan örgüt mensuplarının görev yerleri deşifre olmamaları açısından sürekli değiştiriliyordu. Her kurum ünitelere bölünmüştü. Doktor, mühendis, memur, işçi, adliye ve diğer kamu kurumlarındaki örgüt mensubu kişilerin devlette olduğu gibi tayin ve atamaları öncesinde illerde listeler hazırlanıyordu. Bu, illerdeki sözde mütevelli heyetinin onayıyla gerçekleşiyordu. Sonra da bu listeler sözde 'bölge imamı' İhsan İnal'a ulaştırılıyordu." itirafında bulundu.

Şüphelilerden bölge abileri oldukları öne sürülen R.Ç, U.P. ve N.Ç. de örgütün tayin ve atama mekanizmasına ilişkin benzer itiraflarda bulundu.

Tutuklu diğer şüpheliler de tayin ve atamaları gerçekleştirilen kişilerin, gittikleri yerlerde örgüt adına faaliyetleri sürdürdüklerini ifade etti.

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