Doğalgaz boru hatlarına "anjiyo" yöntemiyle müdahale

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KOCAELİ (AA) - Doğalgaz boru hatlarında güvenlik sağlamak amacıyla altyapı çalışmalarından kaynaklanan arızalara anjiyo yöntemiyle müdahale edilecek.

Enerji ve doğalgaz firması ENGIE tarafından geliştirilen "Stopple" ürünü sayesinde doğalgaz hatlarındaki arızalar, kazı yapılmadan ve gaz akışı kesilmeden giderilebilecek.

Kocaeli'de bir otelde gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk defa kullanılmaya başlanan Stopple ürünü tanıtım programı kapsamında 500. ürünün boru hattına yerleştirilmesi kutlandı.

ENGIE Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Denis Lohest, programda yaptığı konuşmada, 70 ülkede hizmet veren büyük bir şirket olduklarını ve dünya genelinde 155 bin çalışanları bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de ise on yılı aşkın süredir çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Lohest, Türkiye'nin üçüncü büyük gaz dağıtım firması olan İzmit Gaz Dağıtım AŞ'nin (İZGAZ), şirketlerinin iştiraki olduğunu ifade etti.

Lohest, Türkiye'de elektrik satış ve hizmet sektöründe de faaliyet gösterdiklerini dile getirerek, "Türkiye'deki aktivitelerimize devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin gaz arzına desteğimizi artırmak istedik. Bu anlamda özellikle en çok güvenliğe dikkat ediyoruz. Geçen yıl İZGAZ çatısı altında, bin 680 kazasız gün sayısına ulaştık. Bu çok önemli bir sonuç." diye konuştu.

- Boru hattı arızaları işletme güvenliği açısından riskli

İzgaz Genel Müdür Gökalp Özkök de Türkiye'de 2015 sonu itibarıyla 11,5 milyon doğalgaz kullanıcısı bulunduğunu ve geçen yıl sonu itibarıyla da 70 ile doğalgaz dağıtımı yapıldığını aktardı.

Doğalgazın konfor anlamında tüketicilere büyük imkanlar sağladığına değinen Özkök, doğalgazın güvenli kullanıldığında dünyadaki en güvenli ve en az zarar verici yakıt olduğunu söyledi.

Özkök, geçen yıl doğalgaz hatları altyapı çalışmalarında 195 kez arıza oluştuğunu ve bunun işletme güvenliği açısından önemli bir risk oluşturduğunu anlattı.

Bu tip sorunların çözülmesi için yeni bir ürün geliştirdiklerini aktaran Özkök şunları kaydetti:

"Bugün 500'üncü Stopple'ı yerleştirdik. Bu ürün, evlere gazı taşıyan servis hatları üzerinde herhangi bir hasar olduğunda, gaz akışını kesebilmeyi sağlıyor. Önceden altyapının kazılıp ortaya çıkarılması ve borunun değiştirilmesi gerekiyordu. Şimdi herhangi bir kazı yapmadan, mevcut servis kutusu üzerinden, anjiyo yapar gibi servis hattına bir tüple girip, bu gaz kesim vanasını yerleştiriyoruz. Bu, yıllar içinde hasar gören altyapıyı, yeni güvenli olan altyapılar seviyesine getirmemizi sağlıyor. Bu güzel ve önemli bir teknoloji. Bu teknolojiyi İZGAZ olarak kendi hatlarımızda kullanıyoruz."