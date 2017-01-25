Milas'ta oda mezar bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yapımı devam eden bir inşaat alanında, oda mezar ve tarihi kalıntılar bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir inşaat alanında inceleme yaptı.

İncelemede inşaatın bahçesinde tarihi bir mezar girişi ve bazı kalıntılara rastlandı. Milas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri, mezarın bulunduğu alanda arkeologlar eşliğinde inceleme başlattı.

Mezar girişinin beton dökülerek kapatılmaya çalışıldığı görüldü. İncelemenin ardından, mezarın dönemi ve özelliklerinin belirleneceği kaydedildi.



